Son dakika haberleri: Sokak hayvanları selde boğulmaktan böyle kurtarıldı

Son dakika gündem haberi... Sokak hayvanları selde boğulmaktan böyle kurtarıldı Artvin'in Arhavi ilçesinde dün yaşanan selde hayvan barınağının sular altında kalmasının ardından gönüllüler havyanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti Artvin'in Arhavi ilçesinde hayvan barınağı dün sel suları altında kaldı.

Sokak hayvanları selde boğulmaktan böyle kurtarıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün yaşanan selde hayvan barınağının sular altında kalmasının ardından gönüllüler havyanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde hayvan barınağı dün sel suları altında kaldı. Bazı hayvanlar telef olurken bazıları ise hayvan severler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arhavi'de meydana gelen sel, sokak hayvanlarını da vurdu. Kavak mahallesinde bulunan Nero Sokak Hayvanları Barınağı sel suları altında kaldı. Çok sayıda gönüllü mahsur kalan hayvanları bulunduğu yerden taşırken o görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör