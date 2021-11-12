Son dakika haberleri: SOKAK HAYVANLARI İÇİN KONULAN SU VE MAMA KAPLARININ ÇALINMASI KAMERADA

BURSA'da çekçek arabasıyla Geri Dönüşüm malzemeleri toplayan bir kişinin, apartmanın girişinde sokak hayvanları için konulan su ve yemek kaplarını çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte çekçek arabasıyla geri dönüşüm malzemeleri toplayan kimliği belirsiz kişi, bir apartmanın önünde sokak hayvanları için konulan kapları çaldı. Kedilerin yanındaki kapları yerden alan kişinin, suyu yere dökerek, kapları çekçek arabasına koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, tepki topladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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