Son dakika haberleri! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SONA ERMESİNİN ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
23.11.2020 08:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 08:54
Gelen son dakika haberine göre Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHASokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHASokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında haftasonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması 05.00'da sona erdi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu saat 08.45 itibariyle yüzde 44 gösterdi. Görüntü dökümü: --------------------15 Temmuz Şehitler Köprü trafik-Bağlantı yollarındaki yoğunluk
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı