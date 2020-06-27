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Son dakika haberleri... Sokağa çıkma yasağına genelde turistler de uydu, sahiller boş kaldı

Son dakika ekonomi haberi: Sokağa çıkma yasağına genelde turistler de uydu, sahiller boş kaldı Balıkesir'in tatil merkezlerinden Edremit ve Burhaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerli ve yabancı turistlerde yasağa uydu.

27.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:37

Sokağa çıkma yasağına genelde turistler de uydu, sahiller boş kaldı

BALIKESİR - Balıkesir'in tatil merkezlerinden Edremit ve Burhaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerli ve yabancı turistlerde yasağa uydu. Turizm merkezlerinde sahiller genelde boş kaldı.

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıkesir'in Kuzey Ege'de kalan turizm merkezleri turistlere uygulanan muafiyete rağmen boş kaldı. Bölge halkının yanı sora yerli ve yabancı turistlerde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydu.

Edremit'in Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Altınkum plajları ile Burhaniye'nin Ören plajı turistlere uygulanan muafiyete rağmen boş bir görüntü sergiledi. Çok az turistin muafiyetten yararlanarak sahil ve denizden yararlandığı gözlendi. Genelde turistlerde dahi sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları gözlendi.

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Son dakika haberleri... Sokağa çıkma yasağına genelde turistler de uydu, sahiller boş kaldı

Kaynak: İHA

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