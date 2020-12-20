Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne ceza
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Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsüne ceza

20.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:16
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin

Son dakika gündem haberi: Aksaray'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 8 bin 442 lira ceza kesildi.

Aksaray'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 8 bin 442 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Kent merkezinde denetim gerçekleştiren polisler, Orhan K'nin (22) kullandığı 68 AS 449 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracı, kovalamacanın ardından Nakkaş Mahallesi'nde durduruldu.

Sürücü Orhan K. ve otomobildeki Sezer A. gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü Orhan K, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Durmayı sevmiyoruz." diye cevap verdi.

Ekipler, Orhan K'ye "ters yönde araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, makas atmak, kırmızı ışık ihlali, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan" 8 bin 442 lira, Sezer A'ya da "sokağa çıkma kısıtlaması ihlali ve maske takmamak"tan 4 bin 50 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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