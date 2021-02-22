Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sabırsız sürücüler kamerada
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Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sabırsız sürücüler kamerada

22.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:57
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sabırsız sürücüler kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan asfaltlama çalışması sırasında kısa süreliğine yolun kapatılması üzerine sürücüler ters yönde yan yola girdi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan asfaltlama çalışması sırasında kısa süreliğine yolun kapatılması üzerine sürücüler ters yönde yan yola girdi.

D-100 karayolunun Küçükcekmece Köprüsü üzerinde zarar gören kesimlerde asfaltlama çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ait iş makinesinin sürücüsü manevra yapmak istedi. Bunun için trafik Avcılar yönünden gelen araçlar için kısa süreliğine kesilince yoğunluk oluşmaya başlardı. Köprü üzerinde yolun kapatıldığını gören sürücüler bunun uzun süreli olabileceğini düşünerek beklememek için hemen yan yol bağlantı noktasına yönelmek istedi. Bir sürücünün dubanın yan yola ters yönde ilerleyerek girdiğini gören aralarında resmi araçların da bulunduğu diğer sürücüler de peşine takıldı. Sürücülerin trafiğin akmaya devam ettiği yan yola geçme çabasını gören bir kişi koşarak gelip kapatılan yan yola geçiş noktasındaki dubaları kenara çekerek bu geçişi hızlandırırken yan yolda yollarına devam eden sürücüleri tehlikeye zor durumda bıraktı. Sürücülerin sabırsızlığı ve onların ters yönde giderek yan yola girişlerini kolaylaştıran kişinin çabası kamera ile görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş makinesinin manevrası nedeniyle seyrek trafikte oluşan araç konvoyu kısa süre sonra D-100 karayolunun yeniden ulaşıma açıldı.


Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sabırsız sürücüler kamerada
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sabırsız sürücüler kamerada
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sabırsız sürücüler kamerada
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sabırsız sürücüler kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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