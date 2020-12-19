Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi

19.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:20
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi

Son dakika haberi... Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İlçenin belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, araçlarda bulunanların izin belgelerine kontrol ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise ceza yazılıyor. Ayrıca, araçta bulunanların sosyal mesafe kuralına uymaları istenirken, maske takmaları konusunda da uyarılıyor. - ÇORUM

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Merve Dizdar Mustafa Üstündağ Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Yangın Instagram Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:19:35. #1.14#
title