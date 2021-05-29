Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını
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Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrogalvaniz kaplama tesisinde çıkan yangın korkuttu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrogalvaniz kaplama tesisinde çıkan yangın korkuttu. Çok sayıda itfaiyenin sevk edildiği fabrika yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir elektrogalvaniz kaplama tesisinde çıktı. Fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe sebep olan yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında korkutan fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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