Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor
20.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:16
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında denetimler devam ediyor.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında denetimler devam ediyor. Edirnekapı Şehitliği D-100 Karayolu'nda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimi yapıldı. Kısıtlama kapsamında D-100 Karayolunda trafiğe çıkan araçlar tek tek durdurularak sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.
- İstanbul
(Fotoğraf)
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı