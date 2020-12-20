Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor
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Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor

20.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:16
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında denetimler devam ediyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında denetimler devam ediyor. Edirnekapı Şehitliği D-100 Karayolu'nda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimi yapıldı. Kısıtlama kapsamında D-100 Karayolunda trafiğe çıkan araçlar tek tek durdurularak sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.

(Fotoğraf)

 


- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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