Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması

19.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:25

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi, sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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