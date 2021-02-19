Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması

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Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi, sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı