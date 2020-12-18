Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

18.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:54

Boş cadde ve sokaklar Meydanlar Polis ekiplerinin denetimi KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Boş cadde ve sokaklar

Meydanlar

Polis ekiplerinin denetimi KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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