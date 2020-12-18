Sokağa çıkma kısıtlaması

Boş cadde ve sokaklar Meydanlar Polis ekiplerinin denetimi KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.