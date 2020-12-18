Sokağa çıkma kısıtlaması
18.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:54
Boş cadde ve sokaklar Meydanlar Polis ekiplerinin denetimi KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Boş cadde ve sokaklar
Meydanlar
Polis ekiplerinin denetimi KIRŞEHİR - Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız