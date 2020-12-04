KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması
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KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:13

Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler Polis denetiminden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler

Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler

Polis denetiminden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla iş yerleri kapandı, polis ekipleri de cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması
KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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