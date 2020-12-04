KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 21:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:13
Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler Polis denetiminden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler
Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler
Polis denetiminden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Kısıtlamanın başlamasıyla iş yerleri kapandı, polis ekipleri de cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor