KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması

Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler Polis denetiminden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Nasrullah Meydanı'ndan görüntüler

Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler

Polis denetiminden görüntü KASTAMONU - Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla iş yerleri kapandı, polis ekipleri de cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor