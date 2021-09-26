Son dakika haberleri! Söğütlü'de üniversiteyi kazanan öğrenciler kahvaltı etkinliğinde buluştu

Söğütlü Belediyesince ilçede üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Ailelerin de katılımıyla bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Cevat Gün, ilçenin gururu öğrencilerin Söğütlü'nün tanıtımında örnek olacağını söyledi.

Öğrenci ve ailelerini tebrik eden Gün, "Allah sizlere zihin açıklığı versin. Ailelerinizin sizler için yaptığı fedakarlıkları, geleceğinizi karşılamak için nasıl mücadele ettiklerini hiçbir zaman unutmayın. Derslerinize çalışın, başarılı olun." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Akkaş da başarı dileklerini ileterek, öğrencilere her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.