Son dakika haberleri... Soğuktan etkilenen kedi yavrusunun ısıtıcıyla ısıtılması kameralara yansıdı
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Son dakika haberleri... Soğuktan etkilenen kedi yavrusunun ısıtıcıyla ısıtılması kameralara yansıdı

Son dakika haberleri... Soğuktan etkilenen kedi yavrusunun ısıtıcıyla ısıtılması kameralara yansıdı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'da yerde hareketsiz bulunan kedi yavrusu, havluya sarılıp ısıtıcıyla ısıtıldıktan sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu'da yerde hareketsiz bulunan kedi yavrusu, havluya sarılıp ısıtıcıyla ısıtıldıktan sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor'da forma giyen Tayfun Yatağan, AA muhabirine, kaldığı sosyal tesislerde çöp atarken bir kedi yavrusunun yerde hareketsiz yattığını gördüğünü söyledi.

Yatağan, bu sırada bölgeden geçen doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ile kediyi havluya sarıp tesise götürdüğünü ve ısıtıcı ile ısıtmaya çalıştığını belirtti.

Kediyi daha sonra Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevi ekibine teslim eden Yatağan, yavruyu yerde hareketsiz gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi.

Daha sonra Cebrail Keleş'i gördüğünü anlatan Yatağan, "Birlikte kediyi havluyla taşıyıp ısıttık. Umarım kurtulur." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise gül fotoğraflamak için alanda bulunduğunu anlatarak, "Hilal Masa'yı arayıp Kastamonu Belediyesinden hayvan ambulansı istedim. Veteriner hekim Erdi Civek de bize yardımcı oldu. Kısa zamanda ekipler geldi ve hayvanı tedavi altına aldılar. Umarım iyileşir." diye konuştu.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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