SOBADAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. 4 kişilik Oğuz ailesi, gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde uyanan ve baş ağrısı ile mide bulantısı yaşayan aile üyeleri, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Abdulhakim (49), Hamide (47), Yurdusev (17) ve Baver Oğuz (14) Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.