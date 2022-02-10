Son dakika haberleri... Sobadan çıkan yangın çatı katını küle çevirdi - Haberler
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Son dakika haberleri... Sobadan çıkan yangın çatı katını küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Sobadan çıkan yangın çatı katını küle çevirdi

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Arnavutköy'de 2 katlı binanın çatı katında kömür sobasından çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Arnavutköy'de 2 katlı binanın çatı katında kömür sobasından çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatı katı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Haraççı Mahallesi Adil Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın çatı katını sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının kısa sürede söndürürken, ahşap malzemelerin bulunduğu çatı katı küle döndü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Kömür, 3. Sayfa, Haberler

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