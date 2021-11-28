Son dakika haberleri! Soba dumanından etkilenen genç kadın hastanelik oldu - Haberler
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Son dakika haberleri! Soba dumanından etkilenen genç kadın hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Soba dumanından etkilenen genç kadın hastanelik oldu

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Selendi ilçesinde soba yakmaya çalışırken çıkan dumandan etkilenen genç kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde soba yakmaya çalışırken çıkan dumandan etkilenen genç kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Selendi'nin Yıldız Mahallesi'nde yaşanan olayda, F.İ. (26) isimli genç kadın evinde soba yakmaya çalıştığı esnada soba dumanından etkilenerek zehirlendi. Zehirlenen kadın Selendi Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, jandarma zehirlenme olayıyla ilgili tahkikata başladı. - MANİSA

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