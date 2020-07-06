Son dakika haberleri | SMO terör örgütü YPG/PKK mevzilerini vurdu
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Rakka'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu.
06.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:09
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Rakka'daki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu.
Türk Silahlı Kuveetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Rakka'nın Ayn İsa kentinde bulunan terör örgütü YPG/PKK mevzilerini top atışlarıyla vurdu. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
(İHA)
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Kaynak: İHA