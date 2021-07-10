Son dakika haberleri | SMDK, Esed rejiminin Humus'taki askeri hastanede 5 bin 210 sivili öldürdüğünü ispatlayan belgeleri paylaştı

Gelen son dakika haberine göre Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Esed rejiminin 2012-2014 yıllarında Humus'un Abdülkadir Şukfe Askeri Hastanesinde 5 bin 210 sivili öldürdüğünü ortaya koyan "Viktorya 300" adlı belgeleri paylaştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Esed rejiminin 2012-2014 yıllarında Humus'un Abdülkadir Şukfe Askeri Hastanesinde 5 bin 210 sivili öldürdüğünü ortaya koyan "Viktorya 300" adlı belgeleri paylaştı.

Suriye siyasi muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin başkanı Nasır Hariri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, 2012-2014 yıllarında 5 bin 210 sivilin Esed rejimi güçleri tarafından öldürüldüğünü ispatlayan belgeleri paylaştı.

Hariri, söz konusu belgelerin tamamının Esed rejiminin Humus ilinin El Vaer semtinde yer alan Abdlükadir Şukfe Askeri Hastanesinin adli tıp kurumunda çalışan doktorlar ve dönemin Humus Valisinin imza ve mühürlerinin yer aldığını belirtti.

Öldürülen kişiler arasında çocukların da yer aldığını ifade eden Hariri, kurbanların Humus ilinin Tel El-Nasır toplu mezarında gömüldüğünü ifade etti.

Hariri, katliamın faillerinden hesap sorulması için ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Meclisi ve uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla ortak çalışma yürüteceğini aktardı.

Belgeleriyle ortaya çıkarılan bu katliamın Esed rejiminin yalnızca bir hastanede işlediği sistematik katliamlardan biri olduğunu vurgulayan Hariri, Esed rejiminin 10 yıldır işlediği sistematik katliamların boyutlarının bundan çok daha büyük olduğunu ifade etti.??

"Viktorya 300" adında, 5 bin 210 kurbanın gömüldüğü Tel El-Nasır (Zafer Tepesi) ve belgelerin sayısından esinlenildi.

Abdülkadir Şukfe Askeri Hastanesi ?

Abdülkadir Şukfe Askeri Hastanesi, Humus kent merkezinin batısındaki El Vaer semtinde yer alıyor.

Hastane aynı zamanda protestolarda yakalanan eylemcilerin tutuklama ve işkence merkezi olarak biliniyor.

BM'ye bağlı Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, 11 Eylül 2013'te Suriye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin yayınladığı 10. raporunda, Esed rejiminin Abdülkadir Şukfe Askeri Hastanesini, protesto gösterilerini bastırmak için askeri üs olarak kullandığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa