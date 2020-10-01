Son dakika haberleri | Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'dan TTSO'ya ziyaret

Bir son dakika haberine göre Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Seligo, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çeşitli bölgeleriyle Slovenya arasında ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını ve bu nedenle Trabzon'a geldiklerini belirtti.

Slovenya ile Trabzon arasındaki ilişkilerin geliştirilebileceğini aktaran Seligo, "Ülkelerimiz arasında 1 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Bunu daha da artırmalıyız. Özellikle tarım, tarıma dayalı sanayinin modernizasyonu, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve hidroelektrik enerjisi konularında işbirliği yapmayı arzuluyoruz. Her türlü işbirliği imkanlarını değerlendirmeye açığız." ifadesini kullandı.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da Büyükelçi Seligo'ya Trabzon'un tarihi, kültürel, ticari geçmişi, işbirliği fırsatları, tarım, turizm, sağlık ve eğitim olanakları, TTSO'nun sürdürdüğü başta Yatırım Adası Endüstri Bölgesi olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verdi.

Hacısalihoğlu, Slovenya ile ticaretin gelişmesini istediklerini belirterek, "İki ülke arasında işbirliği yapılacak sektörlerin ve ürünlerin belirlenmesi, firma ve sektör eşleştirmelerinin yapılması için hemen bir çalışma başlatalım. Umarız en kısa zamanda bir sonuç alırız." dedi.

Başkan Hacısalihoğlu, konuk büyükelçiye ziyaretinin anısına ibrik hediye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezdirdi.

Ziyarette, Büyükelçi Seligo'ya Büyükelçilik Ekonomi Danışmanı Bengü Yüksel, Slovenya Trabzon Fahri Konsolosu Ahmet Erdoğdu ve Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan