Son dakika haberleri: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Karakeçi Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce mera anlaşmazlığı nedeniyle aralarında tartışma yaşanan 2 akraba aile arasında, bugün tekrardan tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerle M.A.Y. M.Y. Y.Y ve İ.K. yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalesi ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma yeni bir olayın olmaması için kırsal mahallede ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılardan İ.K.'nin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haberleri: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar! Minik yavruyu çiftçilerin dikkat kurtardı
3 günlük bebeği poşete koyup yol kenarına attılar! Minik yavruyu çiftçilerin dikkat kurtardı
Sulama kanalına düşen adamın cesedi 8 gün sonra bulundu
Sulama kanalına düşen adamın cesedi 8 gün sonra bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Merve Çoban Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Siverek'te silahlı kavga: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 15:37:31. #1.16#

title