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Son dakika haberleri | Siverek'te seyir halindeki araca ateş açıldı, sürücü yaralandı

Son dakika haberleri | Siverek'te seyir halindeki araca ateş açıldı, sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı, saldırıda araç sürücüsü yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı, saldırıda araç sürücüsü yaralandı.

Olay, akşam geç saatlerde Damlıca yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fesih B. idaresindeki 63 AJ 540 plakalı hafif ticari araç, Damlıca yolunda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırıda araç sürücüsü silah veya silahlardan çıkan mermilerle yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri ve jandarma gitti. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay sonrası bölgeden kaçarak izini kaybettiren saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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