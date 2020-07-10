Son dakika haberleri... Siverek'te kaçak silah operasyonu: 1 tutuklama Son dakika güncel haberine göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda otomatik tüfek ile mermi ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda otomatik tüfek ile mermi ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, M.S.Ş'ye ait eve operasyon düzenledi. Polisin evde yaptığı aramada 1 otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 300 mermi, çok sayıda şarjör ile farklı tabanca ve tüfeklere ait parçalar bulundu. Malzemelere el koyan polis M.S.Ş.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA