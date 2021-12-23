Son dakika haberleri... Siverek'te hafif ticari araç uçuruma düştü: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... Siverek'te hafif ticari araç uçuruma düştü: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafi ticari araç uçuruma düştü, meydana gelen kazada biri bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafi ticari araç uçuruma düştü, meydana gelen kazada biri bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza ; gece geç saatlerde Siverek-Adıyaman karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde bulunan Abdurrahman Akgün (41) yönetimindeki 48 SJ 029 Plakalı hafif ticari araç Ergen Mahallesi, Yapraklı sokak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. Meydana gelen kazada araçta bulunan Nisa Ekinci adlı bebek ile Elif Naz Köroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücü ile birlikte Azra Ebrar, Aleyna (6), Medine Köroğlu (38) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Mevlüt Bayraktar-İHA)

Son dakika haberleri... Siverek'te hafif ticari araç uçuruma düştü: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberleri... Siverek'te hafif ticari araç uçuruma düştü: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberleri... Siverek'te hafif ticari araç uçuruma düştü: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı

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