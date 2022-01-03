Son dakika haberleri... Siverek'te bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberleri... Siverek'te bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Siverek'te bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bazı apartmanları gezen hırsız, bir binanın bodrum katında girdikten sonra bodrumda bulunan bisikleti çalarak, oradan uzaklaşıyor. Hırsızın rahat tavırları ise gözden kaçmadı.

Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesiyle şahsın bölgede 5 binaya girdiği tespit edildi.

Polis, görüntülerden kimliğini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri... Siverek'te bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Siverek'te bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Siverek'te bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

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