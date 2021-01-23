Son dakika haberleri | Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

23.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:20
Son dakika haberleri | Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Bir son dakika haberine göre Siverek Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Siverek Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlara sokak hayvanları için yem, mama ve et bıraktı, tedavi ihtiyacı bulunan hayvanları ise tedavi ettikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hilmi Bilgiseven, kısıtlamalar kapsamında sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla sokak hayvanlarının beslenmesini hassasiyet içerisinde aksatmadan yürütüyoruz. Dün başlayan kısıtlamanın ardından akşam ve gündüz saatlerinde ekiplerimiz ilçe merkezi olmak üzere park, cadde ve yeşil alanlarda sokak hayvanlarının yemlenmesi devam ediyor. Belediye başkanımızın girişimiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır yolunda yapımı devam eden hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi projesiyle sokaklarda yaşayan hayvanlar, daha modern bir yuvaya kavuşacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Fernando Muslera
Tüm Haberler Tokat Ankara Hakaret Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Siverek Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 14:32:39. #1.15#
title