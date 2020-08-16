Son dakika haberleri: Sivasspor'un yeni transfer Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti Son dakika haberleri: DG Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Gradel'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 33 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA