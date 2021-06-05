Son dakika haberleri | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararları değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararları değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, 'Futbolda şike kumpası' davasında çıkan kararları değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararların sevindirici olduğunu söyledi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararların sevindirici olduğunu söyledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı 4 Eylül Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" sürecini hatırlamak istemediğini belirtti.

Otyakmaz, kumpas davasında çıkan kararı sevinçle karşıladıklarını vurgulayarak, "Bir kumpasa maruz kalmıştık. Hem şahsım hem de camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı. İtibar kaybettirici bir projeydi. Zaman içinde her şey ortaya çıktı ve dün karara bağlandı. Bu kumpası kuranlar çok ağır cezalara çaptırıldı. Sivasspor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici. Keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu ve Sivasspor zarar görmemiş olsaydı." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, 'Futbolda şike kumpası' davasında çıkan kararları değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, 'Futbolda şike kumpası' davasında çıkan kararları değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Beşiktaş'ın gündemine gelen Rıza Çalımbay ile Sivasspor sözleşme tazeledi
Beşiktaş'ın gündemine gelen Rıza Çalımbay ile Sivasspor sözleşme tazeledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Alişan Bergen Şevval Sam Seda Sayan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararları değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 19:43:28. #1.15#

title