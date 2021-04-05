Sivasspor, evinde sadece 4 kez kazanabildi!

DG Sivasspor, bu sezon evinde oynadığı 15 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

DG Sivasspor, bu sezon evinde oynadığı 15 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Sahasında etkisiz kalan Yiğidolar'ın, 7 beraberlik, 4 de mağlubiyeti bulunuyor.

Sivasspor, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı 15 mücadelede 4 galibiyet elde ederek kötü bir grafik ortaya koydu. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon sahasında sadece Gençlerbirliği'ni, Gaziantep FK'yı, Kayserispor'u ve Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Sivas temsilcisi rakiplerini ağırladığı 15 karşılaşmadan 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 19 puan topladı. Yiğidolar, bu maçlarda 13 gol atarken, kalesinde de 13 gole engel olamadı.

Dışarıda 22 puan topladı

Sivasspor, iç sahaya oranla dış sahada başarılı bir grafik çizdi. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 22 puan toplamayı başardı. Yiğidolar, deplasmanda 24 kez rakip fileleri havalandırırken, ağlarında da 22 gol gördü.

Sivasspor'un iç sahada oynadığı maçlar şöyle:

Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 2

Sivasspor: 0 - Ankaragücü: 0

Sivasspor: 0 - Rizespor: 2

Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2

Sivasspor: 0 - Göztepe: 1

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0

Sivasspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Sivasspor: 2 - Denizlispor: 2

Sivasspor: 2 - Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 1

Sivasspor: 0 - Erzurumspor: 0

Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0

Sivasspor: 1 - Hatayspor: 1

Sivasspor: 1 - Karagümrük: 0

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı