Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı transfer etti.
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Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı transfer etti.

Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı transfer etti.
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stoper mevkiinde görev yapan 27 yaşındaki sporcu, İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı Erdoğan Bozatlı'nın katılımıyla düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yunanistan'ın Kavala şehrinde 4 Nisan 1994'te dünyaya gelen Dimitrios Goutas, futbola AO Xanthi takımında başladı. Ardından Olimpiakos, KV Kortrijk, VV St. Truiden, Lech Poznan ve Atromitos takımlarında görev yaptı. Kariyerinde 240 maça çıkan sporcu, 17 gol attı.

Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı transfer etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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