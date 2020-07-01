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Son dakika haberleri! Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Son dakika haberleri: - Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

01.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:27

- Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

SİVAS - Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından bir grup dayanıklılık çalışması yaparken, diğer grup ise dar alan pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 5 Temmuz Pazar günü 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

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Son dakika haberleri! Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Kaynak: İHA

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