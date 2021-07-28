Son dakika haberleri | Sivasspor'da Azubuike Okechukwu an meselesi

Son dakika haber... DG Sivasspor, Medipol Başakşehir forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

DG Sivasspor, Medipol Başakşehir forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin Başakşehir forması giyen Azubuike transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Azubuike transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Nijeryalı futbolcu kariyerinde toplam 165 maça çıktı ve 1 gol attı. 37 kez sarı kartla, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırılan Azubuike, 11 bin 978 dakika sahada kaldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı