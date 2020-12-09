Son dakika haberleri! Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

09.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:58
Son dakika haberleri! Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika habere göre Demir Grup Sivasspor'da daha önce 2'si koronavirüsü atlatmış 3 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Demir Grup Sivasspor'da daha önce 2'si koronavirüsü atlatmış 3 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Süper Lig ve Avrupa Ligi gruplarında yoğun bir maç temposundan geçen Demir Grup Sivasspor, koronavirüs nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra bir çok oyuncusundan bu nedenle dönem dönem yararlanamayan Sivasspor'da Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yapılan yeni testlerde 3 futbolcuda daha vakaya daha rastlandı. Bunlardan ikisinin daha önce testi pozitif çıkarak tedavi sürecini tamamlayan oyuncular olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

İlgili Haberler

Sivasspor'da Yasin Öztekin'in testi pozitif çıktı
Sivasspor'da Yasin Öztekin'in testi pozitif çıktı
Sivasspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Sivasspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mehmet Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şener Şen Pınar Altuğ Cemal Hünal
Spor Sörloth Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:59:48. #1.15#
title