Son dakika haberleri... Sivasspor 12. kez korona virüs testinden geçti
Son dakika habere göre DG Sivasspor'a Gençlerbirliği maçı öncesi 12. kez korona virüs testi yapıldı.
17.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:28
DG Sivasspor'a Gençlerbirliği maçı öncesi 12. kez korona virüs testi yapıldı.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip, 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Sivasspor A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 12. kez korona virüs testi yaptı.
(İHA)
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Kaynak: İHA