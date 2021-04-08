Son dakika haberleri... Sivas Valiliği, açılışında sosyal mesafe kuralı ihlal edilen marketin faaliyetini durdurdu
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Son dakika haberleri... Sivas Valiliği, açılışında sosyal mesafe kuralı ihlal edilen marketin faaliyetini durdurdu

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Sivas Valiliği, açılışında sosyal mesafe kuralı ihlal edilen marketin faaliyetini durdurdu

Son dakika haberleri: Sivas'ta bir marketin açılışa özel indirimli ürünler satması dolayısıyla oluşan kalabalık, polis tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle dağıtıldı.

Sivas'ta bir marketin açılışa özel indirimli ürünler satması dolayısıyla oluşan kalabalık, polis tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle dağıtıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir market, günler öncesinden açılışa özel indirimli ürünler satacağını duyurunca çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinde marketin önüne geldi.

Açılışta, koronavirüs kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Market yetkilileri bir süre içeriye sınırlı sayıda müşteri aldı, polis ekipleri de vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Polis, vatandaşları kamera ile kayıt altına alarak cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Vatandaşların uyarılara riayet etmemesi üzerine polis ekipleri, Valilik kararıyla marketin faaliyetini geçici durdurup, vatandaşları uzaklaştırdı.

İş yerine sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle cezai işlem uygulanması için polis tarafından tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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