Son dakika haberleri... Sivas Valiliği, açılışında sosyal mesafe kuralı ihlal edilen marketin faaliyetini durdurdu

Son dakika haberleri: Sivas'ta bir marketin açılışa özel indirimli ürünler satması dolayısıyla oluşan kalabalık, polis tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle dağıtıldı.