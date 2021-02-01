Son dakika haberleri... Sivas Ticaret ve Sanayi Odası online eğitimlere devam ediyor
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Son dakika haberleri... Sivas Ticaret ve Sanayi Odası online eğitimlere devam ediyor

01.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:01
Son dakika haberleri... Sivas Ticaret ve Sanayi Odası online eğitimlere devam ediyor

Son dakika haberleri: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üyelerine yönelik eğitim toplantılarını sürdürüyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üyelerine yönelik eğitim toplantılarını sürdürüyor.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, üyelerin ihtiyaçlarına göre farklı konularda online eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı ve STSO İhracat Destek Ofisi işbirliğiyle "Nasıl İhracatçı Olunur?" eğitim programını gerçekleştirecek.

4 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te online gerçekleştirilecek eğitim programına Ticaret Bakanlığı ihracatı geliştirme uzmanı Asım Çalış konuşmacı olarak katılacak.

İhracat işlemlerinde risk analizleri ve risklerin azaltılması konusunda bilgilendirmenin yapılacağı toplantıda, katılımcılar merak ettiği soruları da yöneltebilecek.

Ücretsiz olacak eğitimde katılımcılara sertifika da verilecek.

Konu hakkında açıklama yapan STSO Başkanı Mustafa Eken, yaşanan salgın sürecinde online eğitimlere önem verdiklerini belirterek, "Üyelerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda online eğitimler, toplantılar ve seminerler düzenliyoruz. 2020 yılında 47 eğitim programı düzenledik. 2021 yılında da bunları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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