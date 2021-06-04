Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
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Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi

Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ayhan İsen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ın Gölova ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 9 kişiden 4'ü, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde toprağa verildi.

SİVAS'ın Gölova ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 9 kişiden 4'ü, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde toprağa verildi.

Dün saat 10.00 sıralarında Van'dan İstanbul'a giden Özgür Görünüş (31) yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hamza Çelik (73) yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç Sivas'ın Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Çelik ile yanındaki Gökmen Gündoğdu (36), Edanur Çelik (20), Necla Dündar (30), Hasret Çelik (76) ve Burak Efe Dündar (10), otomobil sürücüsü Görünüş ile eşi Rabia Görünüş (18) ve bebekleri Ali Baran Görünüş (1) yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası Suşehri ve Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cenazeler, savcılık işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hafif ticari araçta hayatını kaybeden sürücü Hamza Çelik, eşi Hasret Çelik, torunu Edanur Çelik ve akrabaları Gökmen Gündoğdu'nun cenazeleri Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine, Necla Dündar ve çocuğu Burak Efe Dündar'ın cenazeleri ise İstanbul Sultangazi'ye gönderildi.Eleşkirt ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki Tahir beldesine bağlı Aydıntepe köyüne getirilen 4 kişinin cenazesine, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Eleşkirt İlçesi Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tahir Belde Belediye Başkanı Mahmut Kamiloğulları, Yaylüdüzü Belde Belediye Başkanı Selami Demirtaş, Eleşkirt AK Parti İlçe Başkanı Ergül Tenekeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından yan yana açılan mezarlara defnedildi.


Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika haberleri... Sivas'taki kazada ölenlerden 4'ü, Ağrı'da toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan İsen

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