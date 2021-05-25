Son dakika haberleri | Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri | Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Ankara yolu çimento kavşağında meydana geldi. M.G. idaresindeki 06 FM 2171 plakalı Renault marka hafif ticari araç, Ö.O.D. idaresindeki 16 AAT 639 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile K.K. idaresindeki 34 CBY 860 Volkswagen marka araç çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Son dakika haberleri | Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri | Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış
Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış
İki taksici, durağın önüne park ettikleri gerekçesiyle otizmli minik kız ve annesine kabusu yaşattı
İki taksici, durağın önüne park ettikleri gerekçesiyle otizmli minik kız ve annesine kabusu yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Sedat Peker İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Sibel Can Demet Evgar Oktay Kaynarca
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 12:13:54. #1.13#

title