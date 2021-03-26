Son dakika haberleri | Sivas'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken köpekleri ambulans şoförü besledi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir ambulans şoförü, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besledi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir ambulans şoförü, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besledi.
Suşehri 112 Acil Servis ekibinde görevli ambulans şoförü Zülküf Kefli, Suşehri-Sivas kara yolunun Geminbeli mevkisinde sokak köpekleri ile karşılaştı. Köpeklerin aç olduğunu düşünerek ambulansı durduran Kefli, araçta bulunan ekmeklerle hayvanları besledi.
Kefli'nin köpeklere yiyecek verdiği anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kefli, kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini belirterek vatandaşlara doğaya yem bırakmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya