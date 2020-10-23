Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

23.10.2020 21:58 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:04

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı -Sivas'ta hafif ticari aracın virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

-Sivas'ta hafif ticari aracın virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari aracın virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Ankara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. A.S. idaresindeki 16 KL 797 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi A.S. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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