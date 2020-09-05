Son dakika haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ticari taksiyle, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
05.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:11

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ticari taksiyle, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Kayseri -Sivas kara yolu, Şarkışla ilçesi dörtyol kavşağında meydana geldi. B.M idaresindeki 58 T 6000 plakalı ticari taksi, kavşakta N.A. idaresindeki Renault marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Yıldız Tilbe Okan Bayülgen
Spor Lionel Messi Eddie Newton Sergen Yalçın Enner Valencia Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 13:14:36. #1.15#
title