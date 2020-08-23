Son dakika haberleri! Sivas'ta şüpheli ölüm: Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu

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Sivas'ta şüpheli ölüm: Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu

SİVAS - Sivas'ta evinde boğazı kesik bir şekilde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Yenimahalle Menderes Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 56 yaşındaki Z.G. yakınları tarafından evinde kanlar içerisinde bulundu. Kadının boğazının kesik olduğu anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk inceleme yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadınının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşlı kadının intihar etmiş olması üzerinde duruyor.

Kaynak: İHA