Son dakika haberleri... Sivas'ta şüpheli ölüm
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Son dakika haberleri... Sivas'ta şüpheli ölüm

Son dakika haberi... Sivas'ta 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü olarak bulundu.

Son dakika haberleri... Sivas'ta şüpheli ölüm
21.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:42

Sivas'ta 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları Fatih Mahallesi'nde bir ikamette yalnız yaşayan B.S.'den (37) 2 gün boyunca haber alamadı. Durum polise bildirilirken, itfaiye ekipleri polis nezaretinde kapıyı kırıp, B.S.'nin ikamet ettiği eve girdi. B.S. yatağında ölü olarak bulundu. Savcı incelemesinin ardından B.S.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcı incelemesi başlatıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Kimsesiz, haber alamayınca evine geldiklerini belirterek, "Kapı açılmayınca polis ekiplerini aradım. İtfaiye ekipleri pencereden içeriye girerek kapıyı açtı. İçeriye girdiğimizde kendisini başı yataktan düşmüş bir şekilde bulduk. Küçük yaşlardan bu zamana kadar rahatsızlığı da vardı" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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