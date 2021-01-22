Son dakika haberleri | Sivas'ta sahte para operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Sivas'ta sahte para operasyonu

22.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:38
Son dakika haberleri | Sivas'ta sahte para operasyonu

Son dakika habere göre Sivas'ta piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 2 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı, sahte basılmış 100 liralık 19 banknot ele geçirildi.

Sahte parayla profesyonel fotoğraf makinesi de aldığı belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Jose Sosa Serdar Aziz Cüneyt Çakır Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Sivas'ta sahte para operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 15:40:45. #1.14#
title