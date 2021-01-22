Son dakika haberleri | Sivas'ta sahte para operasyonu

Son dakika habere göre Sivas'ta piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 2 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı, sahte basılmış 100 liralık 19 banknot ele geçirildi.

Sahte parayla profesyonel fotoğraf makinesi de aldığı belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde