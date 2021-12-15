Son dakika haberleri | Sivas'ta sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi (3) - Haberler
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Son dakika haberleri | Sivas'ta sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi (3)

Son dakika haberleri | Sivas'ta sahte içkiden ölü sayısı 3'e yükseldi (3)
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZara ilçesinde ölümlere neden olan sahte içkiyle ilgili kaçak üretim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.V.D., A.U. ve İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zara ilçesinde ölümlere neden olan sahte içkiyle ilgili kaçak üretim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.V.D., A.U. ve İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçede kaçak içki üretimine yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

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