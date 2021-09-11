Son dakika haberi: Sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı.

Sivas'ta sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı.

Yenimahalle 3. Sokak'ta yasaklı bir köpek gezdirildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada 16 yaşındaki K.T'nin köpeği, saldırdığı bekçiyi ayağından ısırdı.

Olayda bir polis memuru da koşarken düşerek hafif yaralandı.

Yaralı bekçi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Köpeğin sahibi K.T. de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Yenimahalle Polis Merkezine götürüldü.

Olayın ardından aynı yerde başka bir saldırgan köpek daha olduğu yönünde ihbar alan ekipler tekrar bölgeye geldi.

Ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından sahipsiz olduğu öğrenilen diğer saldırgan köpeği de barınağa götürdü.

Son dakika haberi: Sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

Son dakika haberi: Sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

Son dakika haberi: Sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

Son dakika haberi: Sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

Son dakika haberi: Sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

Son dakika haberi: Sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı

Son dakika haberi: Sahipli bir köpeğin saldırdığı polis memuru ve bekçi hafif yaralandı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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