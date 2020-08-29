Son dakika haberleri! Sivas'ta polislerin bayrak hassasiyeti
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Son dakika haberleri! Sivas'ta polislerin bayrak hassasiyeti

Son dakika haberleri: SİVAS'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını devriye gezen polis memurları fark etti.

Son dakika haberleri! Sivas'ta polislerin bayrak hassasiyeti
29.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:19

SİVAS'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını devriye gezen polis memurları fark etti. Bayrağı düzelten polislerin görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde devriye gezen iki polis memuru, bir işletmenin dükkan önünde asılı olan Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlandığını fark etti. Polis memurlarından biri katlanan Türk bayrağını düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bayrağı düzelten polis memurlarının görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.


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Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
SVS: helal sana vatan sevdalisi polisim
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