Son dakika haberleri: Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
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Son dakika haberleri: Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

16.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:04
Son dakika haberleri: Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Pınarbaşı karayolu Cemel Beldesi kavşağında meydana geldi. M.E. (72) yönetimindeki 38 UE 967 plakalı Renault marka otomobil, Cemel beldesi kavşağında, H.B.'nin (34) kullandığı 55 YB 244 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobildeki Z.E. (73) ve hafif ticari araçta bulunan E.B. (30), çocukları K.B. (5) ile 45 günlük bebek F.S.B. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sivas'a sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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