Son dakika haberleri! Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (4)

Edinilen son dakika haberine göre OTOPSİ YAPILIYORSivas'taki kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesinden 6'sı Suşehri Devlet Hastanesi'nin, 3'ü ise Gölova Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

OTOPSİ YAPILIYOR

Sivas'taki kazada hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesinden 6'sı Suşehri Devlet Hastanesi'nin, 3'ü ise Gölova Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kimlik tespitinin ardından otopsi işlemlerine başlandı. Haber verilen yakınlarının da cenazeleri teslim almak üzere Suşehri ve Gölova ilçelerine hareket ettiği öğrenildi.

6 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Rabia Görünüş'ün, 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Özgür-Rabia Görünüş çiftinin, 1 yaşındaki oğulları Ali Baran ile tatil için memleketleri Van'a geldikleri, dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı