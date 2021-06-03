Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre SİVAS'ın Gölece ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.