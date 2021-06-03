Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre SİVAS'ın Gölece ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

SİVAS'ın Gölece ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.00 sıralarında Gölova İlçesi Çataklı köyü yakınlarında. yaşandı. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ GÖKÜMÜ

---------------

Olay yerinden fotoğraflar

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)

Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 ölü
Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 ölü
Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 ölü
Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 9 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:08:22. #1.14#

title